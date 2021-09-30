В МИД создадут департамент «мягкой силы»

МИД России рассматривает вопрос о создании нового департамента в рамках центрального аппарата министерства: он может взять на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта. Цель его работы — расширение «мягкой силы» России за рубежом, рассказали «Ленте.ру» во внешнеполитическом ведомстве.

Представители МИД подчеркнули, что пока в нем нет подобных департаментов. При этом ведомство наделено такими полномочиями (согласно указу, утвержденному президентом Российской Федерации 18 декабря 2010 года). Частично эти функции распределены между рядом департаментов МИД России.

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«Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, [займется] подготовкой межправительственных договоренностей, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам», — говорится в заявлении МИД.

В конце сентября в Telegram-канале «Русский ориенталист» появилась информация о том, что МИД России планирует открыть новый департамент гуманитарной политики, работа которого будет нацелена на расширение влияния Москвы за рубежом. «Русский ориенталист» предположил, что ведомство МИД будет работать по примеру турецкого «Агентства сотрудничества и развития тюрок» (TIKA). В его задачи входит «формирование структуры, идентичности и инфраструктуры тюркских республик, а также совместное возрождение и развитие культуры и искусства тюркских народов».