Вильфанд пообещал москвичам первую зимнюю метель

В Москве в среду, 1 декабря, прогнозируется первая зимняя метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 метров в секунду. То есть будет первая метель», — сказал синоптик.

Он пообещал, что первый день зимы будет морозным — столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов.

Вильфанд добавил, что похолодание до 11 градусов мороза ночью и 8 градусов мороза днем прогнозируется в Москве с воскресенья, 5 декабря.

Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде зимой в Центральной России. По его словам, синоптики прогнозируют морозы до минус 20 градусов и оттепели. Специалист отметил, что колебания температуры в Центральной России связаны с потеплением климата.