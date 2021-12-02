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Сторожевой корабль «Расул Гамзатов» вступил в строй

«РГ»: в Махачкале прошла церемония поднятия флага на корабле «Расул Гамзатов»
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Фото: Пресс-служба Главы Дагестана

В Махачкале провели церемонию поднятия флага на корвете «Расул Гамзатов». Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник» вступил в строй и будет охранять российскую границу в Каспийском море. Об этом сообщает «Российская Газета».

Командующий Каспийской флотилией, контр-адмирал Александр Пешков отметил, что новый корабль повысит боевые возможности пограничного управления. Судно проекта 22460 может выполнять задачи при волнении моря до шести баллов. Форма корпуса корабля обуславливает сниженную заметность. Корвет может преодолевать лед толщиной до 20 сантиметров.

Корабль «Расул Гамзатов» заложили в 2018 году, а в 2019 году судно спустили на воду. Сторожевые корабли проекта 22460 оснащены артиллерийскими установками АК-630, пулеметными установками и переносными зенитными ракетными комплексами. «Расул Гамзатов» также получил комплекс управляемого вооружения «Гибка».

Ранее обозреватель 10FortyFive сравнил ржавеющие корабли Военно-морских сил (ВМС) США с кораблями бывшего Военно-морского флота СССР. В публикации отметили, что корабли на базе в Норфолке покрыты полосами ржавчины.

В октябре в США оценили российские малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт». МРК могут поражать наземные и надводные цели. К преимуществам этих судов отнесли маневренность и скорость хода.

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