Адвокат Рашкина прокомментировал уголовное дело против депутата

Адвокат Рашкина Биджев заявил, что в действиях депутата не было состава преступления

В действиях депутата Государственной Думы Валерия Рашкина, против которого завели уголовное дело о незаконной охоте, не было состава преступления. Такой комментарий в разговоре с «Секретом фирмы» дал юрист московского отделения КПРФ Мухамед Биджев, представляющий интересы политика.

По словам юриста, дело было возбуждено незаконно, а во всей ситуации очевиден политический заказ. Формально, отметил Биджев, глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин был вправе возбудить уголовное дело против Рашкина.

Вместе с тем была нарушена процедура, установленная Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), Конституцией и законом «О статусе депутата Госдумы». Материалы, которые генпрокурор получил из СК и представил в Государственную Думу, касались части 1 статьи 258 УК РФ, где сказано о незаконной охоте с причинением крупного ущерба, а не о части 2 этой же статьи, в которой говорится о преступлении с использованием служебного положения, добавил адвокат.

В данной ситуации «очевиден политический заказ и ангажированность», отметил юрист. «Если действовать в соответствии с законом, то само дело возбуждено совершенно незаконно и подлежит прекращению немедленно», — подчеркнул Биджев.

Ранее стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин завел уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

25 ноября в Государственной Думе проголосовали за лишение коммуниста депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была обнаружена туша убитого лося.