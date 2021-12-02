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Особняк из фильма «Один дома» сдадут в аренду

Особняк из фильма Криса Коламбуса «Один дома» разместили на Airbnb
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Кадр: «Один дома»

Особняк, в котором разворачиваются действия популярного фильма Криса Коламбуса «Один дома» сдадут доступен в аренду на Airbnb.

Объявление разместили от лица брата главного героя фильма — Базза Маккаллистера. «Много лет назад Маккалистеры уехали в Париж. Ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная фирма), мы никогда не будем слишком стары для праздничных шуток. Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно побегать по дому моего детства 12 декабря», — сообщается в описании.

Отмечается, что дом можно будет арендовать только на одну ночь, бронирование откроется седьмого декабря.

Ранее сообщалось, что роскошный коттедж из фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи» станет доступен для бронирования на сервисе Airbnb. Пребывание в особняке будет стоить 1 тысячу евро (примерно 84 534 рубля) за одну ночь, не включая налоги и сборы.

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