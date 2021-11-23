Особняк из фильма «Дом Гуччи» сдадут в аренду

Особняк из фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотта можно будет арендовать за тысячу евро

Роскошный особняк из фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи» станет доступен для бронирования на сервисе Airbnb. О такой возможности сообщает Women's Wear Daily.

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Вилла Балбьянелло является одной из самых больших частных резиденций на озере Комо. Хозяин помещения готов сдать поместье в аренду на одну ночь 30 марта 2022 года для одного гостя в главном люксе поместья. Посетитель также сможет пользоваться удобствами виллы, включая первые четыре этажа дома, частный пирс и навес для лодок. Пребывание в особняке будет стоить 1 тысячу евро (примерно 84 534 рубля), не включая налоги и сборы. Прием заявок начнется 6 декабря в 10:00 по московскому времени на официальном сайте Airbnb.

В особняке по сюжету фильма проживает патриарх семейства Альдо Гуччи. Новая картина Ридли Скотта рассказывает историю убийства Маурицио Гуччи, которое организовала его бывшая жена Патриция Реджиани в 1995 году. В то время Маурицио был главой культового итальянского дома моды, основанного его дедом Гуччио Гуччи. Роль Реджиани исполнила Леди Гага, а образ Маурицио воплотил на экране Адам Драйвер. Также в актерском составе заявлены Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс и Сальма Хайек.

Ранее в октябре Airbnb предложил фанатам популярного хоррора «Крик» остановиться в доме, где происходило действие фильма. Жилье было доступно для аренды в преддверии Хеллоуина, а также в ночь самого праздника — забронировать помещение можно было 27, 29 и 31 октября.