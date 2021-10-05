Дом из популярного хоррора «Крик» сдадут в аренду на Хэллоуин

Сервис для аренды жилья Airbnb предложил фанатам популярного хоррора «Крик» остановиться в доме, где происходило действие фильма. Забронировать жилье можно в преддверии Хэллоуина, а также в ночь самого праздника — необычное помещение сдается на 27, 29 и 31 октября.

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Стоимость аренды дома, расположенного в Северной Калифорнии, составит всего пять долларов за ночь. Одновременно в помещение смогут заехать только четыре гостя. Airbnb запустил акцию в честь премьеры пятого фильма франшизы «Крик», которая состоится 14 января 2022 года. Желающие смогут оформить аренду с 12 октября. Успеть забронировать жилье будет непросто, предупреждают на сайте сервиса. Для гостей сервис отремонтировал дом — теперь там висит огромный витраж с маской из «Крика» — и подготовил ряд дополнительных услуг, которые позволят «испытать на себе все самое страшное из оригинального фильма».

Согласно рекламе, при заезде арендаторов встретит один из персонажей фильма, шериф Дьюи Райли. Ради этого к своей роли вернется актер культовой франшизы Дэвид Аркетт. «Прислушайтесь к его предупреждениям и почаще оборачивайтесь, иначе вы рискуете оказаться лицом к лицу с одним из самых грозных убийц», — советует Airbnb. Кроме того, гости смогут посмотреть все четыре части «Крика» на винтажных кассетах VHS, а также позвонить самому «убийце» по специальной телефонной линии. После приключения арендаторам разрешат забрать с собой на память комплект DVD с первыми четырьмя фильмами, тематические плакаты и другие сувениры.

В прошлом году в американском штате Пенсильвания был выставлен на продажу дом, где снимался еще один культовый фильм — «Молчание ягнят». Во время съемок в 1989-1990 годах в здании «проживал» один из главных персонажей — маньяк Буффало Билл.