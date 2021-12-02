Продажи российского автогиганта рухнули

Продажи Lada в России рухнули на 30,7% в ноябре 2021 года

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России рухнули в ноябре на 30,7 процента (до 26,4 тысяч штук), сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

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«Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса», — отметил президент российского автогиганта Николя Мор.

По итогам 11 месяцев продажи «АвтоВАЗа» показали положительную динамику, в январе-ноябре было реализовано 320,8 тысячи автомобилей (плюс 6 процентов к 2020 году). В ноябре наибольшим спросом пользовались машины семейства Vesta, их было продано 9,035 тысячи.

На втором месте Lada Granta (7,231 тысячи), далее идет Largus — совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих авто составили 5,037 тысячи. По оценке компании, бренд сохраняет лидирующую долю рынка в России.

«АвтоВАЗ» с 1 декабря поднял цены на весь модельный ряд Lada, в среднем стоимость машин выросла на 3 процента. По информации Drom, Lada Granta подорожала на 28 тысяч рублей, Lada Vesta — на 40 тысяч рублей, а Lada Largus — на 32 тысячи рублей. Это уже седьмое повышение цен в этом году.

