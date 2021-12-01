«АвтоВАЗ» поднял цены на все модели Lada

Цены на весь модельный ряд Lada выросли в среднем на три процента с 1 декабря

Концерн «АвтоВАЗ» с 1 декабря поднял цены на весь модельный ряд Lada, в среднем стоимость машин выросла на три процента. По информации Drom, Lada Granta подорожала на 28 тысяч рублей, Lada Vesta — на 40 тысяч рублей, а Lada Largus — на 32 тысячи рублей.

Это уже седьмое повышение цен в этом году. Всего с начала 2021-го Lada Granta подорожала на 20 процентов, Lada Vesta — на 23 процента, Lada Xray — на 21 процент, Lada Largus — на 24 процента. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗ» за год повысил стоимость автомобилей в среднем на 9-12 процентов, то есть на уровне конкурентов.

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По словам главы «Ростеха», на рост стоимости автомобилей влияют глобальные инфляционные процессы. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок», — заявил Чемезов. Он рассказал, что выросли цены почти на все сырье: сталь, пластик, металлы и электронные компоненты. В свою очередь, вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак объяснял, что автомобили подорожают из-за «взрывного роста» цен на сталь после завершения действия экспортных пошлин.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявлял, что разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, а связанных с этим проблем будет все больше. Он считает, что самым важным для авторынка является замещение импорта и переход на российские компоненты.