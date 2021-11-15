В «Ростехе» рассказали о подорожании автомобилей «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» повысил стоимость автомобилей за год на уровне конкурентов — в среднем на 9-12 процентов. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны. Мы смотрим, на сколько поднимается цена у наших конкурентов, — у того же, например, Hyundai или Kia», — заявил Чемезов. Возможность дальнейшего повышения стоимости автомобилей в 2021 году зависит от рыночной конъюнктуры. При этом подорожание продукции «АвтоВАЗа» будет ниже роста цен конкурентов, заверил Чемезов.

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По словам главы «Ростеха», на рост стоимости автомобилей влияют глобальные инфляционные процессы. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок», — заявил Чемезов. Он рассказал, что выросли цены почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. В случае повышения стоимости автомобилей ценовая коррекция будет умеренной. «Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada. К тому же мы внимательно смотрим за ценами наших конкурентов», — отметил он. Чемезов заявил, что отечественные машины не уступают иностранным автомобилям того же класса, в том числе корейским и европейским.

12 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» полностью остановил производство на один день в связи с отсутствием электронных компонентов. Позже в компании уточнили, что остановка затронет только автосборочные линии. Производство двигателей, КПП, шасси, металлургия, прессовое производство продолжилось по расписанию. Эксперты допустили, что из-за задержек производства цены на автомобили могут вырасти по итогам года на 10 процентов.