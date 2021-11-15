В «Ростехе» рассказали о подорожании автомобилей «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» повысил стоимость автомобилей за год на уровне конкурентов — в среднем на 9-12 процентов. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.
«Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны. Мы смотрим, на сколько поднимается цена у наших конкурентов, — у того же, например, Hyundai или Kia», — заявил Чемезов. Возможность дальнейшего повышения стоимости автомобилей в 2021 году зависит от рыночной конъюнктуры. При этом подорожание продукции «АвтоВАЗа» будет ниже роста цен конкурентов, заверил Чемезов.
По словам главы «Ростеха», на рост стоимости автомобилей влияют глобальные инфляционные процессы. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок», — заявил Чемезов. Он рассказал, что выросли цены почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. В случае повышения стоимости автомобилей ценовая коррекция будет умеренной. «Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada. К тому же мы внимательно смотрим за ценами наших конкурентов», — отметил он. Чемезов заявил, что отечественные машины не уступают иностранным автомобилям того же класса, в том числе корейским и европейским.
12 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» полностью остановил производство на один день в связи с отсутствием электронных компонентов. Позже в компании уточнили, что остановка затронет только автосборочные линии. Производство двигателей, КПП, шасси, металлургия, прессовое производство продолжилось по расписанию. Эксперты допустили, что из-за задержек производства цены на автомобили могут вырасти по итогам года на 10 процентов.