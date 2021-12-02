Названы самые подорожавшие автомобили с пробегом в России

Автостат: в 2021 году сильнее всего подорожали подержанные автомобили от Infiniti и MINI

Среди подержанных автомобилей с начала 2021 года быстрее всего подорожали модели брендов Infiniti, MINI, BMW и Renault, рассказал Forbes руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Специалисты проанализировали стоимость автомобилей в возрасте 3 и 5 лет.

Среди трехлетних автомобилей сильнее всего вырос в цене седан Infiniti Q50 — на 69 процентов. MINI Clubman JCW назвали лидером роста — кроссовер подорожал на 46 процентов. Стоимость компактвэна BMW 2-Series Active Tourer и кроссовера Renault Kaptur увеличилась на 34 процента.

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Популярные у потребителей модели с пробегом Hyundai Solaris и Creta, а также Volkswagen Polo прибавили в цене 18 процентов, а Kia Rio — все 23 процента. Российские LADA Vesta и седан Granta подорожали на 16 процентов. Самыми стабильными оказались цены на Toyota Camry, Honda Pilot и УАЗ «Патриот» (+9 процентов для каждой модели).

Пятилетние автомобили выросли в цене еще сильнее. Самыми подорожавшими с января по ноябрь оказались LADA Priora и Opel Mokka (обе +83 процента). BMW M5 подорожал на 56 процентов, Toyota Avensis — на 50 процентов, Mercedes-Benz A-Class — на 38 процентов.

Среди подержанных моделей с наибольшим спросом в «Автостате» выделили Kia Sportage с ростом на 26 процентов, Ford Focus (+20 процентов), Volkswagen Tiguan (+20 процентов), Skoda Octavia (+19 процентов), Renault Duster (+17 процентов), LADA Largus и XRAY (обе +16 процентов), Nissan Qashqai (+15 процентов). Меньше всего подорожали «пятилетки» Volvo S60, Suzuki SX4, Volkswagen Touareg (у всех +7 процентов), Renault Logan (+9 процентов) и Toyota Corolla (+10 процентов).

В ноябре исследователи из «Авито.Авто» заявили, что цены на подержанные автомобили в возрасте до семи лет в России поднялись почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста цен является дефицит новых автомобилей на фоне кризиса поставок электронных автокомпонентов.

