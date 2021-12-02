Кремль объяснил цену на газ для Белоруссии

Песков: скидки на газ для Белоруссии в 2022 году сохранятся из-за привилегий интеграции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сохранение прежних цен на газ для Белоруссии в 2022 году. По его словам, скидки на топливо останутся в силе, так как соседняя страна имеет привилегии интеграционных договоренностей, об экономической целесообразности в этом случае речь не идет, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами. (...) Да, это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа», — объяснил Песков.

Белорусские власти подписали с российской энергетической компанией «Газпром» протокол о стоимости газа в 2022 году. Согласно договоренности, Россия будет поставлять топливо в соседнюю республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в 2021 году.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября отметил, что «Газпром» продает газ Белоруссии в три-четыре раза дешевле в сравнении с долгосрочными контрактами для других стран, по отношению к ценам на спотовых рынках Европы цены для союзной республики оказываются ниже в семь-десять раз.

На мероприятии глава России также отметил, что экономическая интеграция с Белоруссией невозможна без миграционной интеграции. По его словам, для достижения этой цели необходимо создать единое миграционное и визовое пространство, которое не только обеспечит трудовую мобильность населения, но и гарантирует свободу передвижения граждан.

