Госдеп обвинил Белоруссию в нарушении международного права

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил белорусские власти в нарушении международного права. Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что Минск нарушает свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Мы снова призываем белорусские власти прекратить насилие, освободить всех политических заключенных», — заявил госсекретарь США на открытии заседания глав МИД стран-членов ОБСЕ.

По его словам, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко должен выполнить требование белорусов «о свободных и справедливых выборах». Блинкен подчеркнул, что такие выборы должны будут пройти под международным контролем. Кроме того, он призвал Минск перестать использовать мигрантов «в качестве оружия».

Ранее в диалоге с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, президент Лукашенко сравнил сегодняшнее положении Белоруссии с положением Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что страна сдерживает агрессию внешних деструктивных сил, направленных против России и Белоруссии.