Раскрыта польза велосипедной езды

Ученые Университета штата Колорадо выяснили, что широкое распространение велосипедной езды в крупных городах может уберечь несколько сотен тысяч человек от преждевременной смерти. Польза массового использования велосипедов подробно раскрывается в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.

Специалисты проанализировали тенденции к широкому использованию велосипедов, а также уровень городского велосипедного движения в 17 странах, включая Бразилию, Канаду, Китай, Данию, Египет, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Нидерланды, Россию, Южную Африку, Великобританию и США. Они также смоделировали сценарий широко использования велосипедов к 2050 году, уровень которого может вырасти благодаря политике, направленной на улучшение условий велосипедной езды. Уровень смертности при этом был связан с количеством дорожно-транспортных происшествий, загрязнением воздуха и физической активностью.

По данным исследователей, ежегодно можно предотвратить до 205 424 случаев преждевременной смерти среди городского населения возрастом 20-64 лет, при условии, если все велосипедные поездки заменяют собой поездки на автотранспорте. В США, по оценкам, можно таким образом предотвратить более 15000 преждевременных смертей ежегодно. Если же езду на автомобиле заменяют собой только восемь процентов из числа всех поездок на велосипеде, то было бы предотвращено 18 589 преждевременных смертей ежегодно во всех рассмотренных странах.