Девушка с внешностью оленя напугала пользователей сети

Жительница Нью-Йорка с родимым пятном на носу напугала пользователей сети своим внешним видом. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Рэйвен (Raven) объяснила, что родилась с необычным новообразованием на лице. В ролике она показала, что на кончике ее носа расположена крупная родинка светло-коричневого цвета. Девушка подчеркнула, что из-за своей особенности она часто сталкивается с травлей со стороны окружающих. Кроме того, по ее словам, люди часто сравнивают ее с оленем Бэмби из одноименного мультфильма.

Блогерша призналась, что в детстве ей предложили сделать операцию по удалению родимого пятна, однако она отказалась от процедуры, поскольку решила научиться принимать свою внешность. «Родители предлагали мне избавиться от родинки столько, сколько я себя помню. Однако, когда я была ребенком, медицина не была настолько развита в этой области, и операция оставила бы на моем лице шрам. Поэтому я решила смириться и принять себя», — пояснила Рэйвен.

В описании к видео девушка отметила, что любит себя и гордится своей особенностью. Пост стал вирусным и набрал 841,8 тысячи просмотров и 51,8 тысячи лайков. Зрителей испугало родимое пятно на носу Рэйвен. «Я впервые такое вижу. Мне страшно», «Ты говоришь, что любишь эту родинку только для того, чтобы тебе стало легче?», «Тебе не нужен костюм на Хеллоуин», «Ты шутишь? Как можно принять такое?» — высказывались они.

В то же время другие юзеры поддержали блогершу в комментариях: «Ты и правда похожа на олененка Бэмби, но это очень мило!», «Я в восторге! Это так красиво и необычно», «Ты очень милая», «Красивый нос!», «Родинка тебя только украшает», «Это самое милое, что я видела в своей жизни!»

В декабре прошлого года мужчина потратил больше суток на огромное тату в виде родимого пятна ради сына. Житель канадского города Стони-Плейн Дерек Прю (Derek Prue) однажды заметил, что его восьмилетний сын сильно переживает из-за крупного коричневого пятна на торсе. Ребенок даже стал отказываться снимать рубашку в бассейне. Прю решил нанести на свое тело такое же пятно, чтобы его сын почувствовал, что теперь «он такой не один».