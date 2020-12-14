Мужчина потратил больше суток на огромное тату в виде родимого пятна ради сына

Мужчина сделал огромную татуировку в виде родимого пятна сына, чтобы ребенок чувствовал себя увереннее в своем теле. Соответствующая история появилась на Lad Bible.

Житель канадского города Стони-Плейн Дерек Прю (Derek Prue) рассказал, как однажды заметил, что его восьмилетний сын сильно переживает из-за крупного коричневого пятна на торсе. В частности, ребенок стал отказываться снимать рубашку в бассейне. «Он всегда гордился своим родимым пятном, а потом я увидел, что он начал его скрывать», — объяснил мужчина.

Прю решил нанести на свое тело такое же пятно, чтобы его сын почувствовал, что теперь «он такой не один». Однако герой материала не ожидал, что работа мастера займет больше суток — или девять сеансов в тату-салоне.

«Я думал, что одного сеанса достаточно. Но запланированные три часа превратились примерно в 30. Первый сеанс, по-моему, длился около четырех часов. Я не смотрел на то, что получается, и решил, что через четыре часа все будет готово. По прошествии этого времени я спросил, закончена ли работа, на что мастер ответил: "Я почти закончил с набросками"», — поделился мужчина.

«Но оно того стоило. Во время недавнего визита в бассейн я показал свою татуировку Дереку-младшему. Я снял рубашку и показал ему, что у меня точно такая же отметина, как и у него. Он был счастлив, увидев это», — добавил канадец.

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Тату-мастер Тони Гиберт (Tony Gibert) поделился впечатлениями от этой истории. «Эта татуировка действительно повлияла на повседневную жизнь Дерека-младшего, придав ему больше уверенности в себе. Это дало ему понять, что он не единственный человек с такой большой отметиной. Теперь это навсегда. Это действительно здорово — видеть, как он улыбается», —сказал он.

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