Женщина сделала тату грудному ребенку ради быстрого отличия от брата-близнеца

Женщина сделала татуировку одному из своих новорожденных сыновей, чтобы быстрее отличать его от брата. Своей историей она поделилась на портале Reddit.

Неизвестная мать двоих детей призналась, что пыталась завести ребенка в течение пяти лет, однако все ее попытки оказались безуспешными. Тогда вместе с мужем она решила прибегнуть к искусственному оплодотворению, в результате чего на свет появились близнецы Адам и Джек (пользовательница отметила, что имена детей изменены).

Джек родился с заболеванием, из-за которого раз в неделю ему необходимо делать инъекции. Автор поста не уточнила, чем именно болен мальчик, однако заявила, что в более позднем возрасте он сможет заменить уколы оральными препаратами.

Процедуру вызвалась проводить свекровь героини, однако в один из дней она перепутала двойняшек и поставила укол своему здоровому внуку Адаму. Женщина сразу заметила ошибку и вызвала врача, который своевременно оказал ребенку помощь.

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После случившегося мать двойняшек решила сделать Джеку медицинскую татуировку. На его ухе появилось пятно размером с веснушку, которое должно полностью исчезнуть в течение пяти лет.

Юзерша рассказала, что информация о татуировке на теле младенца вызвала шок у матери ее мужа. Тогда она попросила бабушку близнецов отличить Джека от Адама по метке на ухе. Последняя пыталась найти болеющего внука в течение 20 минут, однако в итоге вновь выбрала здорового.

«Свекровь до сих пор злится из-за татуировки, но я с легкостью различаю своих детей и при необходимости могу оказывать Джеку помощь без каких-либо трудностей», — заключила мать близнецов.

В ноябре в сети показали подборку нелепых татуировок, сделанных на китайском языке, владельцы которых не подозревали об их истинном смысле. Так, на одном из фото женщина показала надпись на теле, которая, как она думала, переводится как «цени жизнь». На самом деле иностранная фраза на ее ключице гласила: «Я гнилая».