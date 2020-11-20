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Женщина покрыла татуировками все тело за миллионы рублей и перешла на гениталии

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Джулия Нуно
Джулия Нуно
Фото: из личного архива

Жительница США потратила миллионы рублей, чтобы полностью покрыть свое тело татуировками. Об этом сообщает Daily Star.

32-летняя Джулия Нуно (Julia Nuno) из Калифорнии увлекается боди-артом с 18 лет. «Все началось с маленького цветка гибискуса на груди, а затем он разросся...» — прокомментировала она свое увлечение. В общей сложности американка провела 234 часа в тату-салоне и оставила там около 27 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Нуно перешла на гениталии, когда поняла, что на ее теле больше не остается свободного для рисунков места. Женщина призналась, что первую татуировку в интимной зоне она сделала в ноябре в Техасе, и что она одержима процессом нанесения рисунка.

«Долгое время я говорила всем, что никогда не побрею голову ради татуировок, считала это безумием. Но когда места закончились, это стало единственным очевидным решением. Когда места не будет совсем, я начну обводить уже существующие линии, придавая им яркости», — заявила Нуно и добавила, что каждый раз позволяет мастеру самому выбирать для нее новую композицию.

В настоящий момент единственная «незакрашенная» зона ее тела — лицо. Она уже нанесла цветочное изображение по его контуру, но не планирует останавливаться на достигнутом.

Ранее в ноябре покрытый татуировками мужчина показал новые клыки, которые нарастил на зубы за десятки тысяч рублей. Свою первую татуировку он сделал в 15 лет, а 20 лет спустя его привлекли модификации тела. В настоящий момент на 80 процентов кожи, а также на его глазные яблоки нанесены рисунки. За последние несколько лет он внедрил под кожу головы пирсинг, который имитирует рога, и разрезал свой язык на две части.

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