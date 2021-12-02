Девушка раскрыла секрет идеальной фигуры блогеров на фото в соцсетях

Блогерша раскрыла секрет идеальной фигуры ее коллег на фотографиях в социальных сетях. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети коллаже Джорджи Кларк (Georgie Clarke) объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, юзеры часто используют специальные приложения для ретуши, с помощью которых можно скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности.

Девушка опубликовала свои фото в красном спортивном костюме до и после обработки в программе. На первом кадре она продемонстрировала свою настоящую фигуру: блогерша слегка округлила спину и показала наличие небольшого количества жира на животе. На втором снимке Кларк отретушировала свои фигуру и лицо. В описании она отметила, что разгладила кожу на подмышках, лице и руках, замазала вены, увеличила бедра и ягодицы, а также сузила талию и шею. Кроме этого, она придала объем своей прическе и убрала красноту глаз.

«Такие минимальные улучшения могут изменить фото так, что аудитория этого даже не заметит! Имейте это в виду, когда смотрите на изображения, которые выглядят идеально. Вероятнее всего, такие снимки претерпели очень тонкие изменения, которые позволяют им выглядеть естественно, но помните, что они совершенно нереалистичны!» — подписала она пост.

Пользователи сети поблагодарили Кларк за публикацию. «Спасибо большое, что напоминаешь нам о таких вещах», «Женщины, а особенно молодые девушки, нуждаются в таких постах. Спасибо тебе за это. Ты прекрасная», «Ты выглядишь прекрасно!», «Ты моя героиня! Благодаря тебе я чувствую себя хорошо», «Ты лучшая. Спасибо за честность», — писали юзеры.

Ранее в ноябре другая блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила поклонников. На опубликованных в сети кадрах Нелли Лондон позирует в нижнем белье белого цвета. Блогерша сфотографировала себя в нескольких позах, демонстрируя жировые складки на животе, растяжки на бедрах и целлюлит на ягодицах. По ее словам, на фотографиях полностью отсутствует ретушь.