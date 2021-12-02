Лукашенко назвал Путина родным братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин считает его больше, чем другом. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.

«Когда-то [пресс-секретарь президента России] Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил, что в этом мире у нас друзей нет, ему журналисты задавали вопрос: "А вот Лукашенко считает..." Дмитрий, он молодец, нашел, что сказать: "Мы больше, чем друзья, мы — братья". Блестящий ответ», — вспомнил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что Путин считает его больше, чем другом. «Мы родные братья. А если уж серьезно, мы видим мир по основным проблемам одинаково. Да, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, но глаза наши видят этот мир одинаково», — заключил он.

В марте Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет друзей в мире. При этом в конце октября прошлого года белорусский президент называл единственным другом страны своего российского коллегу Путина.

В Кремле, комментируя высказывание Лукашенко, отметили, что вряд ли его слова относятся к России. «Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — объяснил Песков.

