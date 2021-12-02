В Совфеде оценили слова Столтенберга об отсутствии сферы интересов России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков негативно оценил высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости тезиса о том, что у России есть своя сфера интересов. Сенатор заявил, что глава альянса взял на себя роль ястреба, который во времена кризиса лидеров в Европе решил обострить отношения с Москвой. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что тезис о сфере интересов России является неприемлемым и вызывает настороженность, так как все соседи страны являются суверенными государствами. По словам генсека, признание этого факта равняется фактическому признанию права Москвы контролировать действия соседей. «И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — подчеркнул глава альянса.

Столтенберг порадовался, что союзники по НАТО не уважают «якобы право России устанавливать свою сферу влияния». Он указал, что это касается и Украины.

Глава альянса отметил, что только НАТО будет решать, кого принимать в свои ряды и какую помощь оказывать государствам, пожелавшим вступить в организацию. «Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов», — заключил Столтенберг.

Ястребиная роль

В первую очередь, словами об отсутствии сферы влияния России Столтенберг обозначает влияние НАТО на восточные страны, заметил Цеков. «Альянс имеет сферу интересов, и в принципе она не только в пределах границ стран НАТО, но и выходит далеко за их пределы. Они активно работают в Грузии, на Украине и в других регионах. Они такие, скажем, правильные, влиятельные и авторитетные, что могут иметь сферу интересов, а другие не имеют», — парировал высказывание главы альянса Цеков.

Сфера интересов России простирается на собственную территорию — этот факт остается бесспорным, подчеркнул сенатор. При этом Москва наблюдает за ситуацией в граничащих государствах, сообщил Цеков. «Если мы видим, что на соседних территориях формируются враждебные по отношению к нам режимы, которые угрожают нам, естественно мы не будем соглашаться с этим», — отметил российский политик.

Сфера интересов любого государства может простираться на территорию всего мирового сообщества, высказался Цеков. Она не обязательно предполагает военную составляющую, заключил сенатор. «Это и экономические, и социальные, и гуманитарные интересы», — добавил он.

«Столтенберг выступает на территории Европы как ястреб. Он фактически взял на себя роль человека, который постоянно пытается обострить отношения с Россией. Он стал главным действующим лицом в Европе, поскольку у них сейчас кризис с лидерами в Евросоюзе, поэтому он и взял на себя эту ястребиную роль. Надо, конечно, понимать, что международная безопасность базируется не на том, что желает и что делает НАТО, а на действиях многих государствах в совокупности, и прежде всего, если мы говорим о Европе, на действиях таких государств как Россия», — резюмировал Цеков.

1 декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать активную поддержку Украине и Грузии по наращиванию ими своих военных возможностей. По его словам, подобная помощь позволит усилить эти страны и даст им возможность в дальнейшем самостоятельно защитить себя в случае необходимости.