В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию

НАТО будет оказывать активную поддержку Украине и Грузии по наращиванию ими своих военных возможностей. Это в среду, 1 декабря, пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — пояснил генсек НАТО.

По его словам, подобная помощь позволит усилить Украину и Грузию и даст им возможность в дальнейшем самостоятельно защитить себя в случае необходимости.

Ранее в декабре сообщалось, что Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии» и контроля над вооружениями.

До этого генсек НАТО также сообщал, что страны альянса готовятся к возможному применению военной силы с российской стороны в отношении Украины.

