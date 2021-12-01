США обсудили с НАТО поддержку Украины против «российской агрессии»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии» и контроля над вооружениями, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Блинкен и генсек НАТО обсудили значимость продолжения консультаций и единства альянса по разным вопросам, включая поддержку Украины против агрессии со стороны России. Кроме того, стороны рассмотрели подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности.

Беседа Блинкена и Столтенберга состоялась в Риге в рамках министерской встречи НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы ввести санкции против России из-за ситуации у границы с Украиной. «Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали европейским союзникам», — подчеркнула она.

28 ноября в Кремле ответили на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом же ранее сообщал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.