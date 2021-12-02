Сенатор высказался о вакцинации крымчан Pfizer на границе с Украиной

Член Совфеда Цеков: вакцинация Pfizer на границе Украины и Крыма выглядит как пиар-ход

Предложение украинской стороны для крымчан прививаться на границе западными вакцинами против коронавируса Pfizer и Moderna выглядит как пиар-ход, такое мнение высказал в беседе с телеканалом «360» сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

1 декабря Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило, что на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чонгар» у границ Крыма начали проводить вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами Moderna, Pfizer и Coronavac.

Член Совфеда отметил, что, по его мнению, немногие жители российского полуострова воспользуются возможностью привиться Pfizer и Moderna.

Цеков подчеркнул, что крымчане уже успели в достаточной степени разобраться в вопросе вакцинации от коронавируса. По его словам, многие граждане с удовольствием сделают прививку отечественным препаратом «Спутник V». Кроме того, не следует забывать, что часть общества выступает против каких-либо прививок, добавил сенатор.