На украинской границе крымчан начали прививать вакцинами Pfizer и Moderna

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», находящихся на границе с Крымом, начали делать прививки от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным ведомства, с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов на КПВВ будут работать специальные мобильные бригады, которые смогут вакцинировать жителей Крыма одним из трех предлагаемых препаратов.

После прививки крымчане получат справку о вакцинации. Данные о ней будут внесены в электронную медицинскую систему.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объяснил отказы украинцев от вакцинации «информационной войной» Москвы с Киевом. По его словам, российская сторона специально «разворачивает» тему вакцинации от COVID-19 выгодным для нее способом.