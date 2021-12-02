Россиянин спас замерзающую чайку от гибели и помог пережить ей холода

Житель села Малыкай в Нюрбинском улусе Якутии спас чайку от гибели. Об этом сообщает Instagram-аккаунт bult_alt.

Температура по региону опустилась до минус 30 градусов. В такую погоду россиянин отправился рано утром долбить прорубь. На льду он увидел сидящую чайку, которая пыталась достать клювом воду. Мужчине стало жалко птицу, и он отнес ее к себе домой.

Позднее местный житель передал спасенную от морозов чайку специалистам, которые временно поместили птицу в местную школу.

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