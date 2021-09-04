Россия
 
Последние новости
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ
Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok
Машина сбила идущего по обочине школьника в Новой Москве 
Реаниматолог назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Рогозин заявил об уникальных возможностях нового аэропорта у Восточного
Карпин прокомментировал победу над Кипром в матче отбора к ЧМ-2022
Снятая с рейса Москва — Анталья дебоширка раскрыла подробности конфликта
Зеленского обвинили в неумелом управлении Украиной
Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве собака едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка

В Москве мужчина спас собаку, поводок который зажало уехавшим наверх лифтом
Перейти в «Мою Ленту»

В Москве собака чуть не погибла из-за того, что ее хозяйка, держа в руках поводок, зашла в кабину лифта многоэтажки без нее и уехала вверх, сообщается в Twitter телеканала НТВ.

Женщина забыла про своего питомца и уехала. Подъемный механизм потащил собаку за собой наверх. Животное было спасено проходившим мимо мужчиной: он подбежал к бьющейся головой о дверь лифта собаке и отстегнул ее от поводка. Доехав до своего этажа хозяйка питомца обнаружила его пропажу и сразу спустилась за ним вниз, где спасший собаку мужчина вернул ее владелице.

Ранее стало известно, что жительница Калининграда выбросила собаку из окна пятого этажа из-за того, что животное съело купюру в пять тысяч рублей. Собака породы китайская хохлатая погибла на месте. Питомец принадлежал сестре злоумышленницы, которая оставила ей животное на время. Против нее возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животными», женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Домашняя собака откусила ухо российскому школьнику
В российском городе школьники разгромили дом соседей и пытались поджечь собаку
Российский пенсионер привязал собаку к машине и протащил по асфальту