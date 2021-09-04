В Москве собака едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка

В Москве собака чуть не погибла из-за того, что ее хозяйка, держа в руках поводок, зашла в кабину лифта многоэтажки без нее и уехала вверх, сообщается в Twitter телеканала НТВ.

Женщина забыла про своего питомца и уехала. Подъемный механизм потащил собаку за собой наверх. Животное было спасено проходившим мимо мужчиной: он подбежал к бьющейся головой о дверь лифта собаке и отстегнул ее от поводка. Доехав до своего этажа хозяйка питомца обнаружила его пропажу и сразу спустилась за ним вниз, где спасший собаку мужчина вернул ее владелице.

Ранее стало известно, что жительница Калининграда выбросила собаку из окна пятого этажа из-за того, что животное съело купюру в пять тысяч рублей. Собака породы китайская хохлатая погибла на месте. Питомец принадлежал сестре злоумышленницы, которая оставила ей животное на время. Против нее возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животными», женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.