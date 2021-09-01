В российском городе школьники разгромили дом соседей и пытались поджечь собаку

В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области подростки пробрались в дом соседей и разгромили его, убили двух куриц и пытались поджечь собаку. Об рассказала хозяйка дома Рузиля Байрашова, сообщает 74.RU.

По ее словам, в дом пробрались школьники в возрасте от 9 до 12 лет. Они вынесли технику и личные вещи, а также многое сломали.

«Но что самое страшное — они издевались над домашними животными, убили двух куриц: одной выкололи глаза, а второй отрубили голову. В курятники все стены были в крови и разбитых яйцах», — рассказала она.

Россиянка добавила, что дети также пытались поджечь собаку вместе с будкой. Кроме того, они устроили погром в гараже. «Также жгли вещи на крыльце дома. Я думаю, хотели поджечь и дом», — добавила Байшарова.

Хозяева дома вызвали полицию, школьников быстро нашли. Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, подростки ранее не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее российские школьники в Забайкальском крае украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского, подожгли его машину, а также угрожали учителю ножом. Как сообщает следствие, один из обвиняемых получил пять лет в исправительной колонии общего режима.