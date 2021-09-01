Россия
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Заблокированное украинское издание обвинило СБУ в хакерской атаке на свой сайт
Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ
Россиянам рассказали о самых опасных домах
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Каждый десятый россиянин признался в заработке более 100 тысяч рублей в месяц
Лукашенко анонсировал поставки десятков самолетов и С-400 из России
В Польше рассказали о неспособности России «ответить взаимностью» НАТО
Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе
Школьник поправил Путина в вопросе войн
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе школьники разгромили дом соседей и пытались поджечь собаку

В Челябинской области дети разгромили дом соседей и убили животных
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рузиля Байрашова

В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области подростки пробрались в дом соседей и разгромили его, убили двух куриц и пытались поджечь собаку. Об рассказала хозяйка дома Рузиля Байрашова, сообщает 74.RU.

По ее словам, в дом пробрались школьники в возрасте от 9 до 12 лет. Они вынесли технику и личные вещи, а также многое сломали.

«Но что самое страшное — они издевались над домашними животными, убили двух куриц: одной выкололи глаза, а второй отрубили голову. В курятники все стены были в крови и разбитых яйцах», — рассказала она.

Россиянка добавила, что дети также пытались поджечь собаку вместе с будкой. Кроме того, они устроили погром в гараже. «Также жгли вещи на крыльце дома. Я думаю, хотели поджечь и дом», — добавила Байшарова.

Хозяева дома вызвали полицию, школьников быстро нашли. Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, подростки ранее не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее российские школьники в Забайкальском крае украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского, подожгли его машину, а также угрожали учителю ножом. Как сообщает следствие, один из обвиняемых получил пять лет в исправительной колонии общего режима.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России подросток подкараулил, избил и ограбил почтальона
Российские школьники украли мотоцикл, напали на полицейского и избили учителя
Российские подростки разгромили магазин из-за алкоголя и попали на видео