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Российский пенсионер привязал собаку к машине и протащил по асфальту

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В Башкирии пенсионер привязал собаку к бамперу машины и протащил по асфальту, животное оставило на дороге кровавые следы. Видео инцидента опубликовал телеканал «БСТ» в своем Instagram-аккаунте.

По словам автора ролика Ильдара Сахабутдинова, он увидел, как пенсионер тащит собаку, и притормозил. После замечаний, в том числе нецензурной брани, мужчина отвязывает от бампера «Нивы» собаку. Свой поступок он объяснил тем, что в салоне автомобиля для пса не нашлось места. Сахабутдинов предлагал ему забрать животное, но хозяин отказался.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа привязал собаку к колесу автомобиля и поехал. Момент «выгула» собаки сняли на видео местные жители. Мужчина на полной скорости проехал с привязанным к колесу псом по двору.

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