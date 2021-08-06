Россиянка выбросила съевшую деньги собаку из окна

Жительница Калининграда выбросила собаку из окна пятого этажа из-за того, что животное съело деньги — купюру в пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, собака породы китайская хохлатая погибла на месте. Питомец принадлежал сестре злоумышленницы — родственница оставила его россиянке на время.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Петрозаводске неизвестный решил избавиться от собаки и выбросил ее из автомобиля прямо на проезжую часть. Спасла питомца девушка, ехавшая за машиной хозяев. Она планирует разобраться с семьей, которая избавилась от собаки, а потом найти питомцу новую семью.