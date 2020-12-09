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Россиянин решил избавиться от собаки и выбросил ее из машины на проезжую часть

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В Петрозаводске неизвестный решил избавиться от собаки и выбросил ее из машины прямо на проезжую часть. Спасла ее другая девушка, ехавшая по дороге за автомобилем хозяев. О происшествии она написала на своей странице «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как собака оказывается на дороге, она начинает бегать вокруг машины хозяев, однако дверь ей не открывают. «Собака старается быть рядом с водительской дверью, но машина газует и спешно уезжает по улице Торнева, пес несется за машиной», — написала девушка.

В настоящее время собаку по кличке Джесси, как ее назвали зоозащитники, находится на передержке. По словам Александры Суховой, которая приютила животное, Джесси постоянно смотрит в окно и ждет хозяев. Девушка намерена разобраться с семьей, которая избавилась от собаки, а затем найти ей новую семью.

Ранее россиянка засняла, как грузчики в аэропорту Сочи издеваются над собакой, установив камеру в боксе-переноске. Как только бигля спустили вниз, к грузчикам, те стали провоцировать животное, обзывать матерными словами, кричать на него и изображать лай.

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