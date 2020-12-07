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Потерявшийся пес неделями искал по городу свою хозяйку и нашел ее на работе

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Фото: Danielle Robinette

В американском городе Дотан, штат Алабама, потерявшийся пес неделями искал по городу свою хозяйку и нашел ее на кассе в магазине. Об этом сообщает газета The Washington Post.

60-летняя Джун Раунтри (June Rountree) рассказала, что ее четырехлетняя собака по кличке Эбби пропала 8 ноября. Женщина вышла во двор дома и обнаружила на земле пустой ошейник и поводок питомца. Раунтри вместе с мужем ежедневно прочесывали близлежащие улицы, однако Эбби нигде не было.

Спустя три недели собака самостоятельно нашла хозяйку. Последние годы Раунтри работает кассиром в продуктовом магазине Walmart. 28 ноября она заступила на смену и заметила среди прилавков Эбби. «Я окликнула ее по кличке, и она подбежала ко мне, — вспоминает Раунтри. — Я наклонилась и обняла ее. Я не понимала, что происходит. Я была так шокирована и просто не могла в это поверить».

Раунтри рассказала о произошедшем в Facebook, сопроводив историю совместными снимками с Эбби. Пост стал вирусным и собрал более девяти тысяч ретвитов. «Никогда в жизни не подумала бы, что она придет в Walmart, — подчеркнула американка. — Понятия не имею, как она узнала, что я там работаю».

Хозяйка отметила, что Эбби не была чересчур худой. Она предположила, что все это время собаку подкармливали добрые люди. «Это действительно что-то невероятное, — отметила она. — Мне это словно приснилось. Такое и не придумаешь».

Ранее сообщалось, что золотистый ретривер в американском штате Миссури убежал от хозяйки и год прожил в лесу, после чего был найден волонтерами. Несмотря на долгую жизнь в диких условиях, собака чувствовала себя хорошо.

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