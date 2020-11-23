Трогательная встреча семьи с пропавшей шесть лет назад собакой попала на видео

Жители английского города Дарем в одноименном графстве воссоединились с украденным шесть лет назад кокер-спаниелем. На видео встречи семьи с любимицей обратило внимание издание Daily Mail.

В мае 2014 года неизвестные украли кокер-спаниеля по кличке Бонни у Саймона Холла (Simon Hall) и его жены Кэролайн (Caroline). Владельцы собаки проверяли все сайты с объявлениями о найденных животных, но безуспешно.

В четверг, 19 ноября, паре позвонили представители приюта для собак. Им сообщили, что Бонни была найдена в 300 километрах от дома в графстве Норфолк. Предположительно, похитители все эти годы использовали кокер-спаниеля для разведения.

Представитель приюта округа Фенланд Кэролайн Тригг (Caroline Trigg) предположила, что за все шесть с половиной лет Бонни ни разу не показывали ветеринару, иначе ее чип был бы прочитан.

«Мы просто не можем в это поверить», — рассказала Кэролайн, которой сейчас 48 лет. Англичанка отметила, что собака выглядит неплохо, хотя она ожидала худшего. «Я знаю, что ветеринары хорошо позаботились о ней», — сообщила она. Хозяйка собаки заявила, что познакомит Бонни с их новым питомцем, и все они проведут тихий вечер у камина.

«Бог знает через что она прошла. Но, по крайней мере, теперь мы можем получить ее обратно еще на несколько лет и подарить ей любовь, заботу и внимание», — заявил 50-летний Саймон.

Ранее сообщалось, что золотистый ретривер в американском штате Миссури убежал от хозяйки и год прожил в лесу, после чего был найден волонтерами. Несмотря на долгую жизнь в диких условиях, собака чувствует себя хорошо.

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