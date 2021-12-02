Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал высказывания антиваксеров преступлением. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале RTVI.

По словам Гусмана, многие противники прививок, в числе которых есть и его знакомые, «несут полный бред». Он отметил, что при этом очень любит актрису Марию Шукшину, которая выступает против вакцинации.

«Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актеры, всякие писатели — это полный бред, что они несут», — заявил режиссер.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.