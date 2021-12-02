Друг спас абитуриентку от напавшего на нее крокодила

В Замбии крокодил напал на 18-летнюю туристку из Англии во время рафтинга

Друг спас абитуриентку из Англии, на которую напал крокодил во время путешествия по Замбии. Об этом сообщает издание The Mirror.

18-летняя Амели Осборн-Смит оправилась в путешествие по Замбии во время академического года перед поступлением в высшее учебное заведение. Она поехала на рафтинг по реке Замбези с гидами из местной туристической компании. Организаторы путешествия утверждали, что сплав пройдет безопасно, так как крокодилы редко нападают на людей.

Когда туристка сидела на краю лодки, на нее набросился трехметровый крокодил. Рептилия укусила девушку за ногу. Друг Осборн-Смит нырнул под воду и ударил рептилию, тогда крокодил разжал зубы и отпустил жертву. Осборн-Смит получила серьезные травмы. Ее доставили вертолетом в больницу, где врачи провели ей хирургическую операцию.

Отец англичанки 60-летний Брент Осборн-Смит рассказал, что сейчас его дочь находится в тяжелом состоянии. «Она в Замбии, и мы стараемся вернуть ее домой, чтобы ей оказали необходимую медицинскую помощь. Но, очевидно, после укуса крокодила есть высокий риск заражения, и у нее сильно травмирована нога», — отметил он.

Мужчина подчеркнул, что врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние девушки, но ситуация остается непростой. «Другая проблема — в том, что Замбия остается в списке опасных с точки зрения COVID-19 стран, поэтому с транспортировкой возникли некоторые сложности», — сказал англичанин.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболов при помощи ножа отбился от гребнистого крокодила. Нападение произошло, когда мужчина пытался высвободить застрявшую в ветвях дерева леску.

