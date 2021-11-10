Рыболов с ножом отбился от схватившего его за ногу крокодила

В австралийском штате Квинсленд рыболов при помощи ножа отбился от гребнистого крокодила. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ABC News.

60-летний мужчина рыбачил на берегу реки Макивор. Нападение произошло, когда он пытался высвободить застрявшую в ветвях дерева леску. Рептилия схватила рыболова за ногу и попыталась утащить его в воду.

Мужчина ухватился за ветку и сумел удержаться на берегу, затем достал нож и ударил им крокодила. После этого раненый хищник разжал зубы и уполз.

Пострадавшего госпитализировали в городе Куктаун, после чего вертолетом доставили в больницу Кернса, где он перенес хирургическую операцию.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш подросток отвлек крокодила броском камня и спас 17-летнего брата от гибели. Болотный крокодил неожиданно напал на 17-летнего юношу, когда тот мыл руки в ирригационном канале после работы на ферме.

