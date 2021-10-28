Мальчик пережил нападение крокодила и решил нарядиться им на Хэллоуин

В Мексике 12-летний турист из Филадельфии, США, пережил нападение крокодила, едва не лишился ноги и решил нарядиться в костюм рептилии на Хэллоуин. Об этом сообщает People.

В июне Чарли Буль отдыхал в Канкуне с матерью и семилетним братом Джонни. Однажды он играл в прятки с другими детьми у бассейна. Он решил спрятаться на ступеньках лестницы, ведущей в лагуну, когда из воды неожиданно выпрыгнул крокодил, напал на него и схватил его за ногу. Длина рептилии достигала около трех-четырех метров.

«Было ощущение, что меня ударили ножом», — сказал Буль. По словам матери мальчика, ему на помощь пришла группа мужчин, один из которых начал оттаскивать ребенка от рептилии, а трое других били крокодила кулаками и ногами и закрывали ему глаза подушкой с лежака у бассейна. В итоге хищник разжал пасть, и покусанного мальчика вытащили на берег.

Скорая помощь прибыла на место происшествия только через 30 минут. В больнице Буля успешно прооперировали. Однако ему и его семье пришлось задержаться в Мексике на месяц. Теперь американец почти полностью восстановился и постепенно возвращается к игре в футбол.

По данным Daily Mail, Буль не переживает из-за произошедшего и даже планирует нарядиться в костюм крокодила на Хэллоуин.

Ранее сообщалось, что пережившая нападение крокодила в Мексике англичанка намерена бороться за права рептилий. Она заявляла, что обратится к правительству Мексики с просьбой защитить рептилий.