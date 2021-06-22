Жертва крокодилов вышла из комы и начала бороться за их права

Пережившая нападение крокодила в Мексике англичанка намерена бороться за права рептилий. Как сообщает издание The Sun, после случившегося с ней крокодилов собирались отстреливать.

Весной 2021 года 28-летняя Мелисса Лори (Melissa Laurie) и ее сестра-близнец Джорджия отправились в кругосветное путешествие. В конце мая девушки ныряли ночью с лодки в биолюминесцентной воде недалеко от курорта Пуэрто-Эскондидо. В ту ночь на Мелиссу напал крокодил. Сестре удалось спасти ее и буквально вытащить из пасти рептилии. Пострадавшую доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы. Врачи давали тревожные прогнозы и не были уверены, что девушка выживет.

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После этого инцидента правительство Мексики предложило бороться с крокодилами, в том числе отстреливать их. Когда британка вышла из комы и узнала об этой инициативе, она заявила, что обратится к правительству с просьбой защитить рептилий. «Я возмущена предложением об истреблении крокодилов. То, что произошло со мной, — несчастный случай, и они не должны за это расплачиваться», — сказала Мелисса. Она называет крокодилов удивительными существами, чей возраст как вида составляет почти 200 миллионов лет.

По словам сестер, в том месте, где они купались, не было предупреждения о том, что в воде обитают крокодилы. Как выяснилось после нападения, девушек сопровождал непрофессиональный гид, который оказывал свои услуги нелегально. Он уверял сестер в безопасности купания в лагуне и не рассказал о том, что это известное место гнездования рептилий, где они выхаживают свое потомство в сезон дождей.

Представитель министерства туризма Мексики сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета купания в лагуне как для местных жителей, так и для туристов. «Если власти стоят перед выбором между обслуживанием туристов и защитой местной дикой природы, то животные должны быть на первом месте», — прокомментировала Мелисса.