Двое рыбаков с риском для жизни спасли корову от 20 огромных крокодилов

Двое рыбаков на реке Орд в австралийском штате Западная Австралия с риском для жизни спасли корову от 20 огромных гребнистых крокодилов. На видео с рептилиями обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 21 мая, Грант Мелейси (Grant Meleisea) и Тревор Тирни (Trevor Tierney) отправились на рыбалку на реку Орд. «Мы весь день рыбачили и собирались возвращаться в лагерь, когда увидели двух коров, которые увязли в трясине на берегу реки. Они пытались выбраться, но только увязали еще сильнее», — рассказал Мелейси.

Рыбаки привязали лодку на берегу и побежали на помощь животным. Они вооружились ветками на случай, если на них нападут крокодилы. Одной из коров удалось самостоятельно выбраться на берег, а другая застряла в трясине. Мужчины набросили веревку ей на шею и вытянули ее.

«Корова совсем выбилась из сил и тяжело дышала. Ее трясло. Оказавшись на суше, она потеряла сознание», — отметил Мелейси.

После спасения животного рыбаки отправились дальше по реке и увидели, что в всего в четырех метрах от них 20 гребнистых крокодилов поедали обезглавленный труп еще одной коровы.

«У нее не было головы, и кровь стекала в реку», — рассказал австралиец. Он поднял дрон, чтобы снять на видео большое скопление крокодилов.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в Австралии на мужчину напал пятиметровый крокодил. Рептилия запрыгнула в лодку к рыбакам, которые готовили ужин посреди реки.