Пара провела ночь на крыше сломавшейся машины посреди кишащей крокодилами реки

Двое жителей австралийского города Дарвин, Северная Территория, провели ночь на крыше сломавшегося автомобиля посреди кишащей крокодилами реки. Об этом сообщает издание The Guardian.

Вечером в субботу, 3 апреля, пара на автомобиле Land Cruiser пыталась пересечь кишащую крокодилами реку к западу от Дарвина.

Автомобиль застрял посреди реки, и вода поднялась до уровня окон. Из-за этого электрика машины отказала. В ожидании спасателей паре пришлось забраться на крышу транспортного средства.

Полиция и спасатели сначала не могли направить лодку для спасения пострадавших, так как для этого в реке было слишком мелко.

К шести утра воскресенья, 4 апреля, они нашли лодку поменьше и смогли добраться до застрявшего автомобиля.

В полиции сообщили, что австралийцам повезло, так как в реке водится множество крокодилов, которые могли добраться до их машины. Полицейские не заметили рептилий, когда спасали пару, но спасательная операция проводилась в темноте, и их было непросто увидеть.

Ранее сообщалось, что семья перешла вброд кишащую крокодилами Восточную Аллигаторову реку в австралийском национальном парке Какаду на Северной территории после того, как их автомобиль застрял. Одна из машин сумела выехать из реки задним ходом, другая же — голубой Ford — застряла, и семье из четырех человек пришлось выйти из автомобиля и пешком перебраться по камням на другой берег реки, кишащей гребнистыми крокодилами.