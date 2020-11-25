Семья перешла кишащую крокодилами реку вброд и попала на видео

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Семья перешла вброд кишащую крокодилами Восточную Аллигаторову реку в австралийском национальном парке Какаду на Северной территории. На видео с туристами обратило внимание издание Daily Mail.

В субботу, 21 ноября, посетительница парка Наоми (Naomi), которая пожелала не раскрывать свою фамилию, вместе с ребенком наблюдала за крокодилами, когда заметила, что на переправе Кэхиллз застряли два автомобиля с туристами.

Одна из машин сумела выехать из реки задним ходом, другая же — голубой Ford — застряла, и семье из четырех человек пришлось выйти из автомобиля и пешком перебраться по камням на другой берег реки, кишащей гребнистыми крокодилами.

Наоми сняла на видео, как туристы осуществляют рискованный переход через реку. Впереди шел мужчина, за ним — еще один турист с двумя женщинами. В какой-то момент руководитель группы поскользнулся на камне и упал в воду, однако быстро поднялся и продолжил идти.

Всплеск от падения мужчины не привлек крокодилов, и вся семья благополучно добралась до противоположного берега реки.

«У меня захватило дух. Я боялась, что в следующий момент увижу, как на кого-то напал крокодил», — сказала Наоми.

Переправа Кэхиллз — всего несколько метров в ширину, но она пересекает один из самых опасных водоемов Австралии. Течение воды достаточно сильное, чтобы перевернуть транспортное средство. Десятки водителей пытаются проехать ее вброд, но некоторых из них уносит в кишащие рептилиями воды. Возле переправы установлено множество памятников погибшим, также есть предупреждающие знаки, напоминающие об опасности.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, упала на машине в кишащий аллигаторами канал и погибла. Очевидцы безуспешно пытались спасти ее.