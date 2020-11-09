Женщина упала на машине в кишащий аллигаторами канал и погибла

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, упала на машине в кишащий аллигаторами канал и погибла. Об этом сообщает издание Indiaglitz.

Утром в пятницу, 6 ноября, живущая в Чикаго врач из индийского города Малаяли Нита Куннумпурам (Nita Kunnumpuram) ехала на машине в город Нейплс, штат Флорида. Около 6:30 утра 30-летняя женщина потеряла управление автомобилем, в результате чего машина перевернулась и упала в кишащий крокодилами канал.

Произошедшее увидела американская пара, которая ехала позади Куннумпурам. Очевидцы остановились и попытались спасти потерявшую сознание индианку. Аллигаторы направились в их сторону, и им пришлось отказаться от попыток извлечь пострадавшую и выбраться из канала.

Пара сообщила о случившемся в полицию, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени Куннумпурам была мертва. Аллигаторы окружили ее автомобиль, что осложнило работу водолазов и спасателей.

Позже тело погибшей было найдено в воде. Полицейские устанавливают причину ДТП.

Канал, который называется «Аллея Аллигаторов», расположен по обочинам трассы I-75 Express.

Ранее сообщалось, что житель города Портмор, Ямайка, спас глухого подростка, который тонул в кишащем крокодилами канале. Он ничего не знает о ребенке и видел его только раз с момента инцидента.