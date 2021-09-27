Опубликовано видео с вытащившим мужчину из палатки огромным крокодилом

Издание Daily Mail впервые опубликовало любительское видео, снятое в 2004 году на месте одного из самых известных нападений крокодилов на человека в Австралии. Хищник вытащил из палатки мужчину, отдыхавшего с семьей на берегу океана.

Последствия нападения запечатлел спортсмен Бен Джонс, позднее игравший в Национальной регбийной лиге. В октябре 2004 года он отдыхал в австралийском штате Квинсленд и однажды утром заметил в отдалении сигнал бедствия, подаваемый фонариком. Он отправился на помощь и нашел туристов, переживших нападение гребнистого крокодила.

Огромная рептилия длиной более четырех метров приползла к их лагерю около четырех часов утра. Шум привлек Ди, жену 34-летнего Эндрю Керра, ночевавшего в одной из палаток. «Ди услышала шорох снаружи и подумала, что это свинья, динго или, может, дикий бык», — рассказывает Джонс. Выглянув, она увидела силуэт крокодила и принялась будить мужа.

В следующее мгновение хищник схватил едва проснувшегося Эндрю за бедро и поволок его к берегу. По словам Джонса, мужчина успел лишь крикнуть жене, чтобы та спасала их четырехмесячного сына. На шум из соседней палатки прибежала 61-летняя Алисия Сорохан и прыгнула на голову крокодила. Хищник отпустил Эндрю, резко повернулся, сломав женщине нос, и вцепился ей в руку. Тут подоспел ее сын и четыре раза выстрелил из ружья в голову рептилии.

К тому времени, когда на месте происшествия оказался Джонс, пострадавшую уже увез вертолет скорой помощи. Эндрю, у которого была сломана нога и рука, ждал медиков в своей палатке, рядом лежал убитый крокодил.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

Ранее стало известно, что крокодилы растерзали рыбака из деревни Силобела в зимбабвийской провинции Мидлендс. К утру следующего дня был найден скелет зимбабвийца.