Рабочим пригрозили пятью годами тюрьмы за убитого и съеденного крокодила

Китайским рабочим, трудившимся на индонезийском острове Сулавеси, грозит до пяти лет тюрьмы за убийство крокодила. Об этом сообщает AsiaOne.
Рабочие выпросили пойманного крокодила у местных жителей. Они связали рептилию, надели на нее каску и темные очки, и стали фотографироваться с ней. После этого ее убили, приготовили и съели.
Государственное природоохранное агентство узнало об издевательствах над животным от очевидцев. Его сотрудники рассчитывали спасти крокодила, но прибыли на место происшествия слишком поздно. Им удалось найти лишь следы крови рептилии и остатки супа, сваренного из крокодильего мяса.
По утверждению китайских рабочих, они не знали, что в Индонезии крокодилы охраняются законом. Бывший министр молодежи и спорта Рой Сурьо призвал депортировать нарушителей.
Ранее сообщалось, что в Малайзии геодезисты убили питона длиной 5,5 метра. Им грозило лишение свободы на срок до одного года и штраф до 10 тысяч малайзийских ринггитов (177 тысяч рублей).