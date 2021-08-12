Солдат бросился на помощь схваченному крокодилом товарищу и едва не лишился руки

В австралийском штате Квинсленд застрелен двухметровый гребнистый крокодил, покалечивший двух военнослужащих. Об этом сообщает ABC News.

Мужчины купались в реке недалеко от села Портленд-Роудс, когда на них напала рептилия. Она схватила одного из солдат, и другой бросился на помощь товарищу и попытался разжать ее челюсти. Тогда хищник переключил внимание на него, вцепился в его руку и четыре раза совершил «оборот смерти» — маневр, который крокодилы используют, чтобы оторвать кусок добычи.

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Военнослужащий едва не лишился руки, но сумел достать нож, который был у него на поясе, и ударил хищника в глаз. Только после этого тот оставил его в покое и уплыл. Оба пострадавших выжили, но получили тяжелые травмы: у первого множественные переломы и раны в области грудной клетки, у другого повреждена рука.

Крокодила разыскивали при помощи беспилотников, также в районе нападения установили ловушки и капканы с приманкой. Во вторник, 10 августа, сотрудники природоохранного ведомства заметили рептилию недалеко от места нападения. Когда они попытались подплыть к хищнику на лодке, он бросился на них. После этого его застрелили.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2018 году сообщалось, что встреча рыбаков с гребнистым крокодилом на реке Муррей в австралийском штате Новый Южный Уэльс попала на видео. Рептилия пыталась запрыгнуть в лодку с людьми.