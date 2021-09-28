Турист отправился в круиз по кишащей крокодилами реке и едва не лишился руки

Крокодил выпрыгнул из воды, напал на туриста и чуть не лишил его руки на реке Аделаида

Крокодил напал на туриста и чуть не лишил его руки недалеко от австралийского города Дарвин. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 27 сентября, 60-летний турист отправился в круиз по кишащей крокодилами реке Аделаида для наблюдения за рептилиями. Пока мужчина любовался природой, на него напал выпрыгнувший из воды крокодил. Рептилия укусила туриста за кисть и скрылась в воде. В результате у пострадавшего открылось сильное кровотечение, которое удалось остановить до приезда врачей с помощью самодельной повязки.

Прибывшие на место происшествия парамедики отвезли мужчину в больницу, где ему сделали срочную операцию. Пациент едва не лишился руки, однако теперь находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что река Аделаида печально известна нападениями крокодилов на людей. Рептилии неожиданно выпрыгивают из воды и атакуют жертв. Например, в августе 28-летнему мужчине крокодил частично откусил пальцы на ноге. В 2014 году рептилия схватила 57-летнего рыболова, когда он пытался освободить зацепившийся крючок от удочки. Хищники также периодически нападают на других животных.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Рагхулия вблизи города Хатима, штат Уттаракханд, пропал без вести. Его нашли спустя три дня в зубах крокодила.