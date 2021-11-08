Подросток отвлек крокодила камнем и спас брата

В индийском штате Уттар-Прадеш подросток отвлек крокодила броском камня и спас 17-летнего брата от гибели. Об этом сообщает индийская газета The Tribune.

Болотный крокодил неожиданно напал на 17-летнего Викаса, когда тот мыл руки в ирригационном канале после работы на ферме. Хищник схватил его за правую ногу и потащил за собой.

Юноша кричал и упирался, но ему не хватало сил, чтобы вырваться. На помощь пришел его 16-летний брат Нирай. Он взял большой камень и бросил его в рептилию. Отвлеченный ударом, крокодил отпустил Викаса, соскользнул в канал и быстро уплыл. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент его состояние стабильно.

Местные чиновники рекомендовали жителям штата быть бдительнее, так как в сезон муссонов крокодилы часто заплывают в ирригационные каналы. В опасных местах были также установлены предупреждающие знаки.

Болотные крокодилы обитают на территории Индостана и прилегающих стран. Средняя длина самца — от 3,2 до 3,5 метра при весе до 200 килограммов, однако доминантные особи иногда вырастают до 4,5 метра и весят до 450 килограммов.

Ранее также стало известно, что в Мексике 12-летний турист из Филадельфии, США, пережил нападение крокодила, едва не лишился ноги и решил нарядиться в костюм рептилии на Хеллоуин. По словам матери мальчика, ему на помощь пришли мужчины. Один из них начал оттаскивать ребенка от рептилии, пока трое других били крокодила кулаками и ногами и закрывали ему глаза подушкой с лежака у бассейна.