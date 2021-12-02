Россияне раскупили жилье в одной евразийской стране

Barnes International: в 2021 году спрос на недвижимость Кипра вырос на 35 процентов

По итогам 2021-го спрос на недвижимость Кипра на 35 процентов превысит результаты 2020 года, говорится в материалах агентства Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Квартиры и дома на острове активно раскупают в том числе и россияне.

В 2022 году падения спроса на кипрскую недвижимость также не ожидается, утверждают аналитики. По их наблюдениям, среди российских покупателей жилья в этой евразийской стране особенно востребованы города с прибрежной линией: Лимасол, Пафос, Ларнака. Также популярен один курортный поселок — Протарас, в котором предпочитают отдыхать богатые местные жители.

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«Республика признает вакцину "Спутник V", что делает это направление удобным для российских клиентов», — отмечают эксперты. После закрытия паспортной программы на Кипре наибольшим спросом пользуются объекты, позволяющие получить постоянное место жительства (ПМЖ): виллы по цене от 800 тысяч евро и апартаменты «под ключ» стоимостью от 500 тысяч евро. Кроме того, резко вырос спрос на коммерческую недвижимость.

«Стоит отметить, что местные власти делают все возможное для привлечения на остров иностранных инвесторов и высококлассных специалистов — например, с 1 января 2022 года будет запущена новая программа, позволяющая получить гражданство через пять лет проживания, а при знании греческого языка — через четыре года вместо нынешних семи лет», — заключают специалисты.

Ранее сообщалось, что российский спрос на покупку жилья в Турции снова растет — в минувшем октябре он увеличился на 13 процентов по сравнению с показателем сентября. В ноябре самая доступная квартира в популярном среди россиян городе Анталье продавалась за 4,58 миллиона рублей.