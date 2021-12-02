На могилах Новосибирска появились телевизоры с трансляциями о мертвецах

На новосибирском кладбище установили первый в России памятник с телевизором

На территории крематория в Новосибирске установили первый в России памятник с телевизором. Вместо фото мертвеца на экране сооружения транслируется видео с моментами его жизни, сообщает «Сиб.фм».

Конструкция представляет собой склеп с двумя нишами: внизу располагается урна с прахом, а выше — жидкокристаллический монитор, который проигрывает ролик о покойном. Идея подобного памятника появилась у инженера из Набережных Челнов Марселя Мухаметшина — он побоялся утратить память о двух умерших родственниках.

В 2018 году он представил проект сооружения с телевизором на выставке в Екатеринбурге, там им заинтересовались представители новосибирского крематория. Сотрудники кладбища уверены, что цифровой памятник лучше сохраняет и передает реальный облик человека — так потомки смогут увидеть, какими их родственники были при жизни.

Ранее эксперты отметили, что российские предприниматели заинтересовались похоронным бизнесом. На фоне высокой смертности от коронавируса запросы на строительство крематориев в стране выросли с менее пяти в 2019 году до около 20 в 2021-м.