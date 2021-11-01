Российские предприниматели заинтересовались похоронным бизнесом на фоне роста смертности из-за пандемии коронавируса. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, число запросов на строительство крематориев выросло в несколько раз с 2019 года.

Вице-президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал, что в 2019 году за разработкой проекта обращался один бизнесмен за несколько месяцев, а сейчас — до нескольких человек в день. В 2019 году в проработке находилось менее пяти проектов, сейчас их около 20.

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Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет заинтересованность инвесторов возросшим количеством заказов из-за высокой смертности во время пандемии. Согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2021 года число умерших в России увеличилось на 18,8 процента по сравнению с 2020 годом. Из-за пандемии России перестало хватать крематориев. Сулоев подчеркивает, что очереди на кремации иногда приходится ждать неделями. У вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькина есть другое объяснение: инвесторов привлекает относительная стабильность похоронного бизнеса.

Участники рынка отмечают, что в России самое низкое количество крематориев на население страны: один объект на пять миллионов человек, в то время как в Европе на один крематорий приходится 400 тысяч человек, а в США — 150 тысяч. В Москве и Санкт-Петербурге кремируют около 70 процентов усопших, и число кремаций растет на 15-37 процентов каждый год в зависимости от региона. Рост спроса может быть связан с тем, что кремация обходится клиентам примерно вдвое дешевле традиционных похорон. Стоимость участков на кладбищах растет, а возможности для захоронения, наоборот, сокращаются.

Интерес инвесторов сдерживается административной нагрузкой: сложностями при согласовании строительства и санитарными требованиями. Согласно правилам Роспотребнадзора, новые крематории необходимо размещать на определенном расстоянии от застройки — в ведомстве пояснили, что удаленность рассчитывается в каждом случае с учетом воздействия объекта на окружающую среду.

В мире похоронный бизнес становится все более экологичным. Ранее в 2021 году в Бельгии открылось первое безопасное для природы кладбище: с биоразлагаемыми гробами и без надгробий. Решена и проблема сокращения возможностей для захоронения: место можно арендовать на 25 лет — после этого срока человеческое тело должно полностью слиться с природой.